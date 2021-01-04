因為疫情關係，許多民眾無法出國，資金回流，台灣的宅經濟也另類盛行，網路上手錶買賣交流正夯，結果假貨集團看準此機會，紛紛拿出高仿假錶，前往當舖或是在網路上找錶販自營商兜售，造成不少當鋪和錶販損失慘重。

本刊調查，假貨集團除了看上勞力士綠水鬼外，也鎖定瑞士另一個名錶品牌「愛彼」（Audemars Piguet、AP）的「皇家橡樹離岸型」系列。去年12月初，一名穿著火辣、操著大陸口音的美豔女子，拿著一隻「皇家橡樹離岸型」到高雄一家當舖，想要借款15萬元，聲稱老公原本花40萬元購買。

當舖業者透過10倍放大鏡，仔細端詳後，雖然認為不論錶身、刻紋及背蓋等細節，都沒有什麼問題，但由於該錶行情至少60萬元，對方卻只要典當15萬元，不禁心生懷疑，當場打開AP官網比對照片，最後發現機芯的一顆「紅寶石」竟有紅漆脫落的痕跡。

假錶除了有保證書、購買發票及證明，當鋪業者還發現，清一色都是身材姣好的年輕時尚正妹拿來典當。（圖／讀者提供）

「這支錶有疑慮，沒有這個價值。」聽到當舖業者拒收，該女子立刻質問「為什麼不收？我最近離婚需要錢，不然10萬也可以！」當舖業者見她不死心，只好直接了當表示「這不是真錶」，該女子才悻悻然離開。

差點受騙的業者坦言，「如果不是那顆掉漆螺絲，可能真的踏入陷阱。」「現在因為不景氣，許多人已經沒有東西典當，又要隨時提防有心人拿假貨來詐騙，生意真的很難維持下去。」業者氣憤的說。

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(中時新聞網)