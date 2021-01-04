受到疫情影響，國際鐘錶市場，受到前所未有的衝擊，知名鐘錶瑞士勞力士廠商，原本要在去年初推出2020年最新錶款「綠水鬼」，但遲遲到9月才公布，令錶商驚訝的是，才剛上市的「綠水鬼」潛水錶系列，竟然已經出現以假亂真的膺品。

去年11月中旬，台中一名自營收售的錶販，購入一款附上原廠保卡和發票的新款綠水鬼，拿到當鋪檢驗後，發現發票打印痕跡太深，開蓋檢查後才知道買到假貨，遭騙50多萬元，除了報警，也只能自認倒楣。警方指出，有的錶販被騙擔心聲譽受損，隱忍沒報案，反而讓假貨集團更加囂張。

2020年9月才發表的新款勞力士綠水鬼，官網定價31萬7千元，但已經惡意炒作逾60萬，且仍是一錶難求、有錢也買不到。（圖／翻攝畫面）

新款綠水鬼出現「假鬼」，舊款綠水鬼也有山寨版，新竹一家汽車當舖業者，日前在朋友介紹下，來了一個長相甜美的女顧客，女子拿了一隻附上正廠錶盒和正廠保卡的舊款綠水鬼，欲質借20萬元。

該業者核對表號無誤後，不疑有他，遂依行規先支付10萬元，尾款則等鐘錶師傅驗完貨後再支付。孰料，專業鐘錶師傅竟發現是膺品，該業者生氣之餘，驚嘆現在的山寨表已經仿得唯妙唯肖。

此外，假貨集團還看準臉書手錶買賣交流正夯，不時利用真品照片，在網路上販賣「高仿錶」（仿真度極高的假錶）還可以當面交貨，買家如果專業素養不夠，很可能就吃大虧。

本刊調查，臉書上有一個精品粉專，大剌剌販售新款綠水鬼假錶，甚至分享如何仿冒鐘錶，並強調保卡、機芯序號、發票都能客製化。高雄警方調查後，發現該粉專的幕後藏鏡人來自大陸，時常搞直播大賣高仿錶，追查起來相當困難。

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(中時新聞網)