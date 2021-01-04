年關將近，詐騙集團利用各種假貨伺機詐騙，除了高度仿真的假錶橫行以外，市面上也出現假金飾及不少假鈔，警方發現，他們拿著以假亂真的假黃金向銀樓販賣，或是持假鈔向店家兌換，已經有不少店家遭受損失。

本刊調查，近來有些不肖人士打著「免工錢」的噱頭，開直播賣金飾，由於賣價低於市場行情，吸引不少網友掏錢認購，拿到金飾後才發現買到的只是銀樓業者俗稱的「科技金」，也就是坊間稱的「沙金」，「科技金就只有2成黃金，其他都是鎳、鉛、銅等金屬；科技金可以躲過『真金不怕火煉』的測試，用噴槍也燒不黑。」1名銀樓老闆指出。

高雄市當舖公會理事長蒲志昌提醒，許多業者用火燒黃金，只要摻有銅和銀的假黃金，一燒馬上變黑，但如還有疑慮，也可以用黃金沉水算比重，套入公式就可以算出黃金純不純。

此外，警方最近接獲多起「500元假鈔案」。歹徒專門趁著午餐或晚餐的尖峰時段，拿著500元假鈔到傳統小吃店和手搖飲料店消費，許多業者因為忙著應付大批外帶族，無暇注意鈔票真偽而吃了悶虧。因尚未掌握嫌犯的相關資料，警方呼籲民眾一定得多加防範。

不肖業者將假錶新聞的連結貼在臉書粉絲頁上，還囂張表示被「認證」。（圖／翻攝畫面）

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(中時新聞網)