新冠疫情重創美國，目前身在美國華盛頓的大陸前學運領袖王丹證實在上月底確診感染新冠肺炎，他表示已隔離超過12天，醫生通知可結束自我隔離。王丹稱請大家放心，自己曾入獄兩次，不會被病毒打倒。

王丹昨日透過臉書發文，稱於去年12月底確診感染新冠肺炎，但他的症狀輕微，且有症狀至今已經超過12天，目前狀況良好，醫生已經通知可結束自我隔離。

之所以此刻公布確診，他希望以自身為例告訴大家，這一波疫情來勢凶猛，他已經非常小心，還是不知道為何感染，大家千萬不要大意。

他又指，他的症狀其實比一般感冒還要輕微，但檢測出來還是陽性，呼籲大家，如果有任何相關症狀，還是應當去檢測；他也希望大家了解，即使感染也不必驚慌，配合醫囑，冷靜面對，好好休息，就是最好的選擇。

大陸官方通報，2日大陸新增確診病例24例，其中境外移入病例16例，本土病例8例，分別為黑龍江4例、遼寧2例、北京1例、河北1例。

大陸本土疫情近來集中在北京、遼寧等地出現，其中昨日北京的1例確診為8月大女嬰，其母和祖母均為確診者，引發各界關懷。此外，大陸本土疫情再添黑龍江和河北兩地。

目前北京市已經啟動新冠疫苗的接種工作，預計將於2021年春節前對涉及進口冷鏈物品的口岸一線海關檢驗檢疫人員，及口岸裝卸、搬運、運輸等相關人員等9類重點人群完成新冠疫苗緊急接種。

變種病毒株來勢洶洶，廣東從英國輸入病例中發現突變株，與英國出現的變異病毒高度相似。這名確診者是一名18歲的留英男學生，為繼上海的23歲留英女學生後，大陸再傳變種病毒個案。

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(中時新聞網)