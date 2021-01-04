英國首相強生表示，受到新冠病毒變異更具傳染力影響，近來確診人數不斷創下新高，這也迫使英國政府可能祭出更嚴格限制措施，以減緩疫情傳播速度。

但針對教師工會呼籲政府取消學校重啟計畫，強生則表示由於學校仍算安全，因此孩童應重回學校學習。

此外根據Focaldata進行最新民調顯示，因為不滿強生處理疫情與脫歐表現，執政保守黨可能在下次國會選舉失去多數黨席次，強生甚至連自己議員席位也恐將不保。

(工商 )