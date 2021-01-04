疫情高燒不退 英國可能緊縮限制措施 09:012021/01/04 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強生表示，受到新冠病毒變異更具傳染力影響，近來確診人數不斷創下新高，這也迫使英國政府可能祭出更嚴格限制措施，以減緩疫情傳播速度。 但針對教師工會呼籲政府取消學校重啟計畫，強生則表示由於學校仍算安全，因此孩童應重回學校學習。 此外根據Focaldata進行最新民調顯示，因為不滿強生處理疫情與脫歐表現，執政保守黨可能在下次國會選舉失去多數黨席次，強生甚至連自己議員席位也恐將不保。 深化兩岸融合發展 進加速期 科技防疫迎戰變種新冠 (工商 ) #強生 #學校 #疫情 #限制措施 #席次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸5G發展神速 領先全球 04:102021/01/04 產業財經 英疫情急燒 連日確診5萬起跳 04:102021/01/04 焦點要聞 價格上揚 不銹鋼族群Q1轉旺 04:102021/01/04 證券．權證 行銷巨變 陸9成房企直播賣房 04:102021/01/04 產業財經 台灣鎖國防疫 紐時問好運能撐多久 國際專家質疑 稱政治經濟恐因此遭孤立 04:102021/01/04 焦點要聞 美持續受創 諾貝爾經濟獎大師：1種死因非疫苗可救 09:062021/01/04 財經 王丹自曝染疫 結束自我隔離 04:102021/01/04 兩岸要聞 全球牛市未歇 2021百花齊放 04:102021/01/04 產業財經 線上不真實 林昭亮堅持辦大師班 04:102021/01/04 運動天地 電子圍籬進階版 防疫專家指恐違憲 04:102021/01/04 焦點要聞 疫情升溫 監察院2月90周年院慶調整規劃 10:522021/01/04 政治 財經熱門新聞 東北亞線貨櫃 元月漲1.5倍 - 財經要聞 - 工商時報 外資看晶圓雙雄 台積續強 聯電有隱憂 - 財經要聞 - 工商時報 政院版初審 汰舊車減稅 車齡拉長逾10年 - 財經要聞 - 工商時報 台股明天不管漲跌 專家：散戶快做一件事 - 財經 華為vs.騰訊巨頭戰爭和解只是第1局 專家曝長期輸家是它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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