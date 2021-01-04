又到了歲末迎新時刻，慶祝新年與溫馨佳節的歡樂氣氛圍繞全台，為讓過節更顯熱鬧，不免有美酒相伴，台灣大車隊集團旗下「55688代駕」，為護送每位車主與其愛車安全返家，即日起至2021年3月31日止，「55688代駕」特別回饋全台55688 APP會員，只要下載並輸入優惠碼【CP55688330】，即可兌換330元代駕搭車金。

民眾開車出門暢飲只要用APP預約呼叫【酒後代駕】，搭配綁定信用卡付款即可折抵，北北基桃地區甚至有機會免費體驗，不只貼心為消費者省荷包，「55688代駕」更將全力守護民眾酒後的人車返家安全。

此外，為使更多消費者享受到專業代駕服務，「55688代駕」更特別與北北基桃地區3,000家餐飲店家合作，民眾可於店內直接索取330元優惠券，預約只要拿起手機或市話直撥55688再按7、或使用55688 APP點選【酒後代駕】，使用代駕服務出示優惠券現省330元，等於北北基桃地區不分時段3公里內服務全部免費。

不管是好友聚餐或商務應酬，由「55688代駕」紮實培訓的專業駕手，將秉持待客如親的信念，視行車安全為最無可旁貸的重要責任，搭配24小時全年無休的真人與線上客服，「55688代駕」已成功贏得上萬消費者的信賴與推薦，絕對讓大家「代一次就懂」！

有感於國內外新冠肺炎疫情持續升溫，「55688代駕」為替每位車主的身體健康把關，除要求駕手服務前須量測體溫，若發現發燒或呼吸道症狀應暫停營業，服務過程中並應全程配戴口罩，再加上勤洗手是預防新冠肺炎的重點步驟，「55688代駕」也加強宣導所有駕手服務前後做好雙手徹底清潔消毒，保護自身也守護車主，讓酒後返家不僅安心，更同時兼顧每個人的健康安全。

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