柳姓律師為讓毒品案當事人脫免販賣重罪，要求毒販出庭時配合更改證詞，減輕其當事人刑責，卻遭毒販錄音，當庭向法官舉發，台灣律師懲戒委員會認為柳違反律師法、律師倫理規範情節重大，決議停職6月。

律懲會調查，高雄檢警偵辦一起毒品案，查出萬姓嫌犯以每公克1500元代價將25公克大麻賣給林姓嫌犯，獲3萬7500元。事後林嫌再以每公克1800元轉賣劉姓嫌犯，高雄檢方起訴萬、林、劉3人，林、劉2人委任柳男辯護。

2018年7月中旬，柳在法院開庭前找上萬嫌，指萬嫌若供述每公克1500元，法院會對林重判，拜託萬出庭作證時，改稱是以每公克1800元賣給林，並稱：「說1800啦，4萬5000，25公克啦」。

但萬將2人對話錄音後，一審開庭時以錄音為證據，指他確以每公克1500元販售，總價3萬7500元，加上他先前曾向林借7500元，才會是4萬5000元，二審依毒品罪判萬、林2人徒刑7年2月、6年6月，事後高雄地檢署以柳違反律師法、律師倫理規範移付懲戒。

柳男辯稱，他只是一心想為當事人平反冤情，他已痛切自省懺悔，請求從輕處分。律懲會認為，柳男違反律師法、律師倫理規範情節重大，決議停職6月。

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(中時 )