元旦假期結束，好天氣也隨之遠離，今起水氣移入，北台灣恢復濕冷，中央氣象局持續發布低溫特報。周四（7日）一波接近寒流強度的冷氣團南下，中部以北空曠地區低溫下探6度；冷空氣挾帶水氣充沛，北部海拔逾千公尺的山區，如大屯山、七星山都有機會下雪。

昨假期最後一天，高溫達20多度，劃下一個完美句點。今搭配「不想上班、上課」的陰霾心情，天氣再補一刀，儘管沒那麼冷，但開始下雨，迎風面北部、東北部水氣偏多。

明東北季風逐漸增強，氣溫不斷探底。周四冷氣團報到，至少強烈大陸冷氣團等級，甚至不排除寒流再度來襲。氣象局預估，這波冷氣團將籠罩3天，周五（8日）晚間至周六（9日）清晨最冷，整個台南以北及東北部，低溫僅8至10度，其他地區約12度。

不少氣象專家認為，沿海空曠地區的低溫恐怕下探6度，加上水氣多，和上一波寒流相比，這波冷空氣更有機會帶來雪況，北部中低海拔如大屯山、七星山都有機會下雪；較高海拔的山區（太平山、合歡山）那就更不用說了。

(中時新聞網)