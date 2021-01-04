陽明山擎天崗水牛頻傳暴斃事件，引發各界關注。（資料照／王姓民眾提供／張薷台北傳真）

陽明山擎天崗水牛接連死亡，相關單位已介入調查，有「水牛伯」之稱的立法院長游錫堃也關注到此事，卻傳出文章被轉PO到「發現陽明山」臉書社團，遭陽管處刪除。游錫堃昨（3）日也回應，為什麼對於擎天崗水牛暴斃會這麼難過。

游錫堃在臉書表示，家裡世代務農，從小就必須於早中晚各一次牽牛到河邊喝水，並在13歲輟學後開始下田當農夫，14歲以後的每年農閒時期，經常與同伴牽牛上山吃草玩一整天，或一起去割芒草回家給牛吃，一直到18歲犁牛改用耕耘機。「先母經常告誡我說，牛是家庭的一份子，一定要善加對待」。

每逢冬至，游錫堃母親都會準備一大碗公的湯圓給家牛享用，農曆過年，也會把壓歲錢紅包綁在牛角上。游錫堃從小與水牛情感深厚，當得知擎天崗水牛連續暴斃，自然感到難過。

先前游錫堃關心水牛的文章被轉PO到「發現陽明山」，該社團管理員是陽明山國家公園管理處，不料文章卻被刪除，引發討論。網友表示「這下刪到大條的了」「陽管處刪立法院長的文，這公務員應該是瘋了」。

(中時新聞網)