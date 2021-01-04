Jayson Tatum with his second game-winner of the season: pic.twitter.com/mKNcZLXbip — Chris Grenham (@chrisgrenham) January 3, 2021

「綠衫軍」塞爾提克前鋒塔圖越來越有超級球星風範！靠著塔圖最後2.9秒的帥氣中距離急停命中，塞爾提克4日以122比120驚險絕殺地主活塞，拿下本季第4勝(3敗)，塞爾提克總教練史蒂文斯說：「我們執行得很好，塔圖也做了正確投籃選擇。」

打完前3節，塞爾提克僅以91比88小幅領先，沒想到來到最後42.2秒，活塞反而靠著普朗里兩罰俱中取得1分超前，幸好傑倫布朗及時補上三分球重新超前，儘管葛蘭特最後22秒兩罰俱中追平，卻讓塔圖擁有這次成為比賽英雄機會。

塔圖攻下24分，外加12助攻、8籃板、2火鍋，僅差兩籃板就可拿下大三元，傑倫布朗貢獻全場最高31分，史馬特17分、10助攻，蒂斯15分，就連本季從騎士跳槽過來的崔斯坦湯普生，都有12分、11籃板進帳，先發五人得分全上雙。

活塞則以從金塊挖來的葛蘭特22分最高，這是他連續第5場得分破20，展現他在進攻的破壞力，米凱盧克15分，布雷克葛瑞芬、普朗里、賈許傑克生與羅絲各拿13分，不過賈許傑克生下半場不小心扭傷腳踝提前退場，目前傷情還不明朗。

(中時 )