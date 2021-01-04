大聯盟退役投手沙巴西亞(CC Sabathia)似乎跟麥可喬丹(Michael Jordan)有過節。最近沙胖在《紐約郵報》播客受訪，被問及麥可喬丹與詹姆斯(LeBron James)，他會想要修理哪個人？沙胖說100%是喬丹，主持人傑倫羅斯(Jalen Rose)的話都還沒問完就被沙胖搶著回答：

「絕對是MJ啦，因為他的嘴有夠賤。即使現在我的肩膀已經報銷，我還是想把那渾蛋弄到打擊區，賞他一個三振出局。他曾經來看過我的比賽，我那時大概保送了3或4個人。退場時我經過他旁邊，他伸手和我擊掌之前說：你幹嘛保送這麼多人？我心裡想著，老兄，我看過你球員卡背面的數據！」

喬丹的籃球卡自然是金光閃閃，不過棒球卡背面是很難看的。喬丹1994年效力白襪小聯盟2A男爵隊，打擊率0.202、上壘率0.289、長打率0.266。換成是一般球迷批評，沙胖不會生氣，但喬丹自己打過職棒應該知道這有多難。

此外，沙胖與詹姆斯擁有深厚的交情，兩人都曾效力克里夫蘭的球隊(印地安人、騎士)，沙胖還希望詹姆斯加入紐約球隊(尼克或籃網)。就算沙胖跟喬丹無冤無仇，他也不可能會說想要修理詹姆斯。

(中時新聞網)