半導體測試介面廠精測(6510) 2020年12月及第四季合併營收雙創同期新高，淡季營運表現有撐，全年合併營收首度突破40億元關卡、再創歷史新高。展望今年，公司將推出一系列探針卡產品，搶攻先進晶圓測試需求商機，持續追求營運成長、力拚再創高。

精測公布12月自結合併營收3.33億元，月減1.32％、年增7.65％，續創同期新高。其中，晶圓測試卡2.75億元，月增2.77％、年增達23.56％。IC測試板0.38億元，月減達28.86％、年減達20.5％。技術服務與其他0.19億元，月增13.7％、但年減達49.59％。

合計精測第四季合併營收10.49億元，季減12.66％、年增4.11％，仍創同期新高、歷史第4高。其中，晶圓測試卡8.15億元，季減13.15％、但年增8.91％。IC測試板1.47億元，季減12.45％、年減9.87％。技術服務與其他0.85億元，季減12.33％、年減9.73％。

累計精測去年全年合併營收達42.07億元、年增達24.25％，改寫歷史新高。其中，晶圓測試卡33.23億元、年增達43.3％，IC測試板5.84億元、年減1.53％，技術服務與其他3.04億元、年減6.37％。

精測先前法說時表示，由於時序步入產業淡季，第四季營運將季節性轉淡，實際表現符合預期。合計全年晶圓測試探針卡（Probe Card）營收達11億元，年增達1.65倍，對全年營收貢獻達27％，成為帶動營收再創新高的主動能。

展望今年，精測認為在5G為基礎、人工智慧（AI）為契機帶動下，先進晶圓測試需求將呈現倍數成長，精測將推出各系列探針卡因應，並以一站式快速、及時、高品質的服務模式，以滿足客戶各式晶圓測試需求，為今年營運挹注新動能。

此外，精測耗時5年自建打造全製程AI智慧製造生態系統，除可應用於客製化半導體測試介面服務，亦為未來發展智慧製造、智慧環保產業打下根基。公司去年9月正式成立「智動化事業處」跨入智慧環保產業，未來預備成立衍生公司，盼打造為營運第三隻腳。

(時報資訊)