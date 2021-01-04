期交所統計顯示，109年臺灣期貨市場交易量為3億4,139萬3,346口，創歷來新高。108年度新高量為107年所創的3億808萬3,576口，109年的交易量較前一次新高量成長逾1成。

109年因全球新冠肺炎疫情及國際政經情勢動盪，國際金融市場波動較大，市場避險及交易大增，交易量及日均量(139萬3,442口)分別較108年大幅成長30.9%及29.3%。

109年臺灣期貨市場交易成長動能來自於：

1、期貨商品交易量大幅成長逾5成：期貨類商品交易量較108年大幅成長55%，為主要成長動能，選擇權類商品則有逾18%的成長幅度；國內外小型契約交易漸為潮流，臺灣期貨市場亦可見到此一趨勢，四大主力商品中，小型臺指期貨交易量較108年成長102%最多，其次為臺股期貨成長逾35%、股票期貨成長28%，臺指選擇權則成長近19%。

2、夜盤發揮盤後避險功能，交易量大幅成長逾五成：由於年中國際股市波動加劇，夜盤各式避險及交易策略湧現，推升交易量，109年夜盤交易量為8,539萬8,929口，較108年5,480萬1,987口成長55.83%；109年夜盤占日盤同商品交易比重為37.5%，較108年的29.8%再成長7.7個百分點。其中美股指數期貨(美國道瓊期貨、美國標普500期貨及美國那斯達克100期貨)夜盤合計交易量為291萬5,273口，較108年大幅成長44.05%，成長力道強勁。

(時報資訊)