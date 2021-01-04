即時室內定位系統（RTLS）成為物聯網應用場域管理所重視關鍵技術，工業電腦廠安勤(3479)對此攜手地理資訊技術軟體公司吉普司科技，推出RENITY ARTEMIS即時定位追蹤管理系統解決方案，以協助各場域客戶提高管理效率、降低管理成本。

隨著物聯網應用逐漸落實推展，相對應的裝置及產品日益增加，即時室內定位系統因能填補GPS無法穿透的室內場域，達到更為精準的定位效果，所能縮減的人事成本及可增加的管理效率已被各產業證實。

對此，安勤採用吉普司科技的追蹤與定位技術，推出RENITY ARTEMIS即時定位追蹤管理系統解決方案，結合超寬頻（UWB）無線電通信、地理圖資、TDOA演算和大數據分析技術，擁有即時追蹤與軌跡分析能力，並成為現今最精確的室內定位技術。

安勤指出，RENITY ARTEMIS的各項功能在各場域皆有適合應用，如在擁有上千台布車的大型紡織廠中，定位系統可協助工作人員尋找布車時間，規畫電子圍籬範圍則可避免布車離開指定區域、降低遺失風險。

而在醫院中，RENITY ARTEMIS可透過電子圍籬規畫各診間與病房，病人不會進入危險區域，降低危險發生風險及醫護管理壓力。透過API整合現有系統加上通知按鈕，能在病人發出警訊時即時透過攝影機視覺確認狀態，縮短警告通知過程，增加醫護人員反應處理時間。

(時報資訊)