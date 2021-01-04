「陳阿姨我不想努力了」外送欄備註一句話 他心癢遞離職單

近期很流行一句話「阿姨我不想努力了」，意指年輕男性不想工作賺錢，找尋多金的阿姨包養，沒想到這發生在外送員身上，外送備註欄中一句話，讓公司的外送員、師傅都心癢癢拿出離職單，喊「看到都不想努力了」。

外送單上的備註，讓外送員暴動遞出離職單。（圖／翻攝自業者臉書粉專）

日前，竹北一家連鎖健康餐的業者在臉書粉專PO出一張詭異外送單，只見訂單備註欄中寫著「今天天氣很冷，外送小哥辛苦了，請注意安全」，除貼心地噓寒問暖，下行還多加了一句「幫我放在管理室，說是陳阿姨的就好，但是不想努力的話可以直接送上樓」。

這段話令外送員心癢癢，「看到都不想努力了」，直呼「這樣我到底是要放在管理室，還是上樓？」更透露公司的師傅，看到都搶著要送，紛紛拿出離職單問「阿姨你還缺幾個？該不會是人生轉淚點？」

貼文曝光後，引發網友暴動並搞笑寫下，「如果我是你，我就上樓了」、「還想什麼？上樓就對了」、「機會是留給準備好的人」、「先上樓，再看看要不要努力」、「死也要送上去」、「這上去後應該會很吃力...要撐過」、「我會努力送上樓」。

(中時新聞網)