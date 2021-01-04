張媽媽原本是家庭主婦，專心在家裡照顧家人的生活起居，無奈經濟不景氣影響了張家的生計，她於是重回職場工作。家庭、工作蠟燭兩頭燒的日子過了不久，她開始覺得胸口悶悶痛痛的，呼吸時常感覺吸不到空氣，於是到醫院求診，經診斷為「二尖瓣脫垂」。醫師判斷這些不舒服的症狀是壓力太大所致，建議她學習好好釋放壓力、處理負面的情緒，同時施予適當藥物治療後，症狀才逐漸獲得改善。

●二尖瓣脫垂是先天疾病 女性發生率是男性2 倍

根據統計，在台灣，二尖瓣脫垂的盛行率是2～7%，而女性的普遍率竟高達10%，其中常好發的族群為20～30歲的年輕女性及媽媽，是男性的2倍，至於為什麼有這樣的差別，目前醫界尚未有定論。心臟內科醫師張書軒表示， 造成二尖瓣脫垂的原因與患者本身的心臟結構有關，是先天性的疾病，也因此沒有預防的方法。

不過，也不需要必太過憂慮。張書軒指出，9成5以上的患者終其一生維持在輕微的二尖瓣脫垂，會有些症狀上的不適，但並不會影響心臟的功能，只需要每 3年回診追蹤一次，而比較嚴重一點的患者會伴隨血液逆流的狀況，則大約1～2年回診一次。

此外，脫垂及逆流情形嚴重的患者，則有心臟擴大、衰竭的危機，甚至會合併其他疾病，譬如結締組織疾病、多囊症、肌肉異常疾病、甲狀腺病或心房中膈缺損等，此時就需要動手術，開刀修補脫垂的瓣膜。

二尖瓣脫垂最常見的症狀是胸痛、胸悶、感覺 呼吸不順暢、稍微運動就容易喘，有些人還有心律不整、心悸甚至失眠。(示意圖/常春月刊提供)

●胸痛、胸悶、呼吸不順暢是常見症狀 易合併自律神經失調

張書軒說明，二尖瓣脫垂最常見的症狀是胸痛、胸悶、感覺 呼吸不順暢、稍微運動就容易喘，有些人還有心律不整、心悸甚至失眠的情形產生，也會合併自律神經失調的身心症狀，例如會使人變得容易緊張、焦慮，甚至有突如其來的害怕，心臟跳動不舒服，睡不著，個性神經質、敏感的病患，在壓力大、熬夜、飲用刺激性飲料、生理期或過度疲勞時，尤其容易突然發作。

為什麼心臟結構異常會導致身心症狀？醫界目前尚未找到兩者的關聯，不過從文獻上發現，大多數患有二尖瓣脫垂的病人合併自律神經失調的症狀，例如胸痛伴隨呼吸不順或失眠才求醫而被發現。

●治療二尖瓣脫垂藥物為主 視個別狀況對症下藥

二尖瓣脫垂不嚴重的患者，醫師會針對其身心狀況給予治療或生活型態改變的建議。張書軒提及，治療的藥物通常有兩類，一為使用抑制心悸症狀的乙型阻斷器，主要機制為作用於心臟的乙型交感神經之接受體，減少因自律神經失調引起的心悸、心律不整的症狀，由於此類藥品會誘發心臟衰弱及支氣管攣縮氣喘，所以患者有心臟衰弱或氣喘的病人應避免使用；另一類是低劑量的抗焦慮藥物，端視患者出現的身心狀況為何而開藥。

二尖瓣脫垂的患者，多吃情緒食物，並且調整生活型態，可改善不適症狀。(示意圖/常春月刊提供)

●調整生活型態可改善 多吃情緒食物幫大忙

二尖瓣脫垂患者也可透過生活型態的改變減輕症狀，張書軒分享，均衡的飲食營養充足是維持大腦及神經功能正常的基本條件；另外，也可多吃維持情緒的食物：

.早餐：

雜糧麵包、五穀饅頭等含有豐富的維生素B群，壓力大時，人體的維生素B群消耗量會增加，增加疲累感，因此適當補充能保持精力，或喝杯含鈣的牛奶能安撫興奮的神經。

.午、晚餐：

菜色愈多樣愈好，抗氧化的甜椒、蘆筍、南瓜能身體增加對抗自由基的能力。深綠色蔬菜，如綠花椰菜則是有豐富的維生素B群，也是不錯的選擇。

餐後水果不妨選擇含色胺酸的香蕉，能增加大腦血清素，安定情緒。芒果、番茄、芭樂、柑橘、奇異果等水果含豐富的維生素C、E，也有對抗壓力的效用。

.下午茶點心：

各類堅果如杏仁、南瓜子都含有大量色胺酸，並盡量少吃刺激性的食物如咖啡、茶、油炸食 物，因為會刺激交感神經，加重自律神經失調的症狀。

此外，適度的運動可以刺激交感神經興奮、提升副交感神經的反應性，而且運動促進身體代謝功能，也刺激大腦分泌腦內啡，讓身心舒暢。因此，不論散步、健走、騎單車、打球、游泳或是跳舞，只要是自己有興趣的活動，就盡量持續去做；至於運動的頻率跟長度，可以依據「333」原則，每星期至少運動3天，每天至少 做30分鐘、運動時心跳達到130下。

張書軒補充，腦內啡有「快樂嗎啡」之稱，讓人產生幸福及愉悅感，血清素掌管「滿意」，含量不足，人們 會情緒低落。許多抗憂鬱藥物都是增加血清素含量，幫助憂鬱症提升快樂感。

另外，適當紓壓、保持樂觀心情 當壓力鋪天蓋地湧來，一定要找出自己最能釋 放壓力的情緒出口，不論靜坐、聽音樂、閱讀、 找人「倒垃圾」、接近大自然、泡澡等，都是不錯的方法。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)