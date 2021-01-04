鄭姓律師為了幫詐欺案通緝犯爭取較低刑度，擅自盜刻告訴人印章，偽造和解書，佯稱雙方和解，告訴人不追究，卻遭法官發現送辦，鄭除因偽造文書犯行被判有罪外，台南地檢署另將鄭男移付懲戒，台灣律師懲戒委員會決議停職4月。

律懲會調查，鄭在某法律事務所擔任受雇律師時，曾受潘姓男子委任，擔任潘男被控詐欺案辯護人，鄭之後自行開業，潘男因逃匿遭通緝，2018年10月被警方緝獲，鄭再擔任潘男辯護人。

鄭男為求替潘爭取較低刑度，明知戴姓告訴人未與潘達成和解，竟擅自盜刻戴男印章，去年1月10日在事務所內蓋用戴男印章，並偽造戴署押，偽造和解書呈報檢方，佯稱戴與潘達成和解、不追究潘刑事責任。

但台南地院審理時，發現戴未與潘達成和解，函送檢方偵辦。鄭男坦承不諱，台南地院去年5月依行使偽造私文書罪判刑5月，緩刑2年，須支付公庫10萬元。另檢方將鄭移付懲戒。

鄭男辯稱，他因便宜行事，未向戴確認是否已收到和解金，即逕自代刻戴印章及簽名於和解書上，並陳報台南地檢署，他事後已與戴和解，請求從輕懲處。但律懲會認為，鄭男對司法機關有矇蔽情事，對於受委託事件為不正當之行為，亦有損律師信用，決議停職4月。

(中時 )