有「韓國第一美女」之稱的南韓女星金喜善，出道多年仍保養得宜，即使已是一個孩子的媽，外貌依舊像少女，近日她曬出近照，脂粉未施和大家說「新年快樂」，好狀態驚豔網友。

金喜善不時會透過社群分享近況，而她也有開通小紅書帳號，近日她曬了一張脂粉未施近照，和粉絲們說「新年快樂」，照片中她皮膚白皙緊緻，臉上看不出瑕疵和歲月痕跡，43歲仍擁有少女般美貌`，讓網友都讚嘆不已，認為她都不會老，說她是大學生也會有人信。

金喜善素顏近照如少女。(圖／翻攝自IG)

金喜善之前在韓劇《Alice》中，要逆齡回春扮演22歲的大學生，一頭長直髮配上髮箍的打扮，根本毫無違和，與她在1999年主演韓劇《漢城奇緣(又名忽然情人)》裡的招牌造型一模一樣，凍齡美貌再次驚艷觀眾，也坐實她多年來從未在臉上「加工」。

其實，金喜善當年事業高峰之際，嫁給長相帥氣的富二代朴周永，婚後生下一寶貝女兒，未料，公開女兒長相後，卻被指和她長相差很大，因此捲入整形疑雲，讓她一度後悔公開女兒照片，甚至有了移民的想法，不過女兒長大後，也逐漸像媽媽，才讓酸民無話可說。

(中時新聞網)