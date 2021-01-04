不少網友都為鍾沛君加油。(取自鍾沛君臉書)

國民黨台北市議員鍾沛君今(4日)在臉書透露，今天要進行肺部手術，因為例行年度健檢從電腦斷層發現「右肺異常增生變化」，醫師建議立刻動刀，然而從診斷出爐到排定手術日的過程，有很多人覺得她瘦了一圈。

鍾沛君在臉書說，25歲那年，肺腺癌接連帶走媽媽和阿姨後，自己總是下意識的在跟時間賽跑，知道家族裡的我們，餘生都必須對抗那道看不見卻如影隨形的「終點線」，「十年來，我從不接受醫生口中「不可對抗的命運」，就算是命運，我也堅信命是由我，絕不由天。於是我用雙倍轉速，活在相同的24小時裡，我可以沒日沒夜跑新聞兼主播播報時段；我就算成了單親媽媽也從沒鬆動過對工作的企圖心；然後現在，我是念著碩士班的民意代表。」

鍾沛君直言，生活很緊繃，但她是如此捨不得生命裡的每一分鐘，每次被要求合影，一定全神貫注的微笑，因為不知道還有沒有機會再拍下一張；每一件選民服務，一定傾力讓陳情人得到最妥善的處理，因為不知道還有沒有機會做更好的安排，「這一次，是無常先來。」

鍾沛君表示，從診斷出爐到2021年1月4日排定手術日，35天，旁人覺得她瘦了一圈，其實只是要自己不露情緒的，以更快速度完成手邊該做，以及計劃做的種種。她更希望孩子一直一直如此深信「媽媽」就是無所不知、無所不能，包括，永遠不會倒下。

最後，鍾沛君喊話，如果，1月7日，你看到了一篇新的文章，那就是我在全新人生，寫下的，關於重生。不少網友更紛紛湧入留言「平安順利，期待妳健康歸來」、「手術一切順利！趕快康復出院好好休養身體」、「吉人天相，越來越勇」、「一定會康復」、「關關難過關關過，加油」、「必須説我從來沒有這麼期待看到妳的下一篇，大後天見」。

(中時新聞網)