國民黨前立委陳學聖日前曾擔憂，民進黨在萊豬議題上恐出陰招，若藍營縣市長不配合中央萊豬行政命令，恐被送監察院彈劾，再送懲戒法院「撤職」，此說法遭綠委王定宇反駁，並痛批「危言聳聽」。對此，陳學聖再度反擊表示，請民進黨派一個大人物來說話，不要派個蝦兵蟹將來扯，更點名要行政院長蘇貞昌公開聲明，若地方首長堅持萊豬「零檢出」，嚴守地方自治權限，是否會被移送監察院彈劾？

行政院政務委員羅秉成去年12月31日表示，地方反萊豬自治條例違反憲法並牴觸中央法規，一旦真的執行查緝、處罰，是要送懲戒的，引發輿論譁然。為此，行政院秘書長李孟諺1日則改口表示，行政院不會主動懲戒那些被地方首長要求執法公務員，也不會為難公務員。

陳學聖2日為此發表看法，直言羅、李一搭一唱，好似不會有懲戒，但他們沒有說民進黨背後的陰招，也就是藍營縣市長不配合中央萊豬行政命令，有可能會被送監察院彈劾，再送懲戒法院「撤職」。

不過，王定宇並不認同陳學聖觀點，3日在臉書發文表示，現階段美豬開放的議題，在於地方自訂條例與中央法規牴觸時，是否無效，當然首長們也有權利聲請釋憲。這充其量只是地方法規有無效力的問題而已，陳學聖竟語出驚人，急著釋放藍營的民選首長可能被撤換的危言聳聽，匪夷所思、荒謬至極。

對於自己遭到王定宇點名說法「危言聳聽」，陳學聖3日隨即發臉書反擊，不知道王定宇是不是行政院發言人，說的話算不算數？不然這麼重要的事，不要派個蝦兵蟹將來胡扯。最好請蘇貞昌公開來聲明，如果地方首長堅持萊豬「零檢出」，嚴守地方自治權限，是否會被移送監察院彈劾？

陳學聖指出，移送基層公務人員的權限在地方首長，而移送地方首長的權限在行政院。現行政院幫基層公務人員解套，說不會為難他們，這根本就是在作順水人情，因為根本不是行政院的權限。反而行政院自己要管的地方首長，行政院卻閃避了，所以才要追問到底。

「若蘇貞昌可以公開宣示，決不會因為地方、中央執行萊豬政策不同調，將地方首長移送監察院」，陳學聖就可承認，自己「想太多」、「小人之心」，否則他必須要大聲、明白講，行政院就是準備要搞小人、陰招了，藍營地方首長一定要小心再小心！

(中時新聞網)