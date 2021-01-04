新冠肺炎疫情在公牛球隊內部繼續延燒當中！根據《ESPN》記者梅貝瑞4日引用公牛總教練多諾凡說法，公牛替補後衛薩托蘭斯基與一名球隊工作人員確定新冠檢測呈現陽性，這是公牛第2位球員中鏢，先前是替補前鋒哈奇生宣告確診。

身為公牛主要替補控衛的薩托蘭斯基，本季打了3場例行賽，平均拿下6.3分、6.0助攻與2.3籃板，但從去年12月31日打完跟巫師之戰，他跟馬卡尼恩、阿奇迪科諾等公牛球員，就因哈奇生中鏢，提前進入隔離觀察期，也都沒再出賽。

現在隨著薩托蘭斯基成為第2位新冠檢測呈現陽性的公牛球員，代表馬卡尼恩與阿奇迪科諾等人也可能感染新冠，甚至公牛還出現工作人員檢測陽性狀況，代表這次公牛內部的新冠疫情可能繼續擴散，但他們今天主場出戰獨行俠仍會進行。

受到部分球員新冠檢測呈現陽性影響，公牛目前戰績只拿2勝4敗，畢竟少了主力前鋒馬卡尼恩助陣，公牛戰力自然下滑，接下來只能祈禱馬卡尼恩並未感染新冠，否則公牛先發陣容想要到齊的話，還需等上一段不短的時間才行了。

(中時 )