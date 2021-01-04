梅威瑟(Floyd Mayweather)今年2月將與YouTuber拳手羅根保羅(Logan Paul)打一場表演賽，顯然是要借重羅根的網路知名度再賺一筆。但是羅根的弟弟傑克保羅(Jake Paul)很不高興，他認為此類商業噱頭只是在傷害拳擊這項競技。

傑克對美媒TMZ說：「我哥會被痛扁一頓，他是假的拳手，我才是真的拳手。他的戰績是0勝1敗1和，我的戰績是3勝0敗。他只是想紅，這對拳擊不是好事。我還是祝他好運，我單純認為不要跟一個從沒被打倒過的人(梅威瑟)對戰，他生涯只因意外倒地過1次。」

表演賽照規矩不能真的打扁對手，梅威瑟仍在2018年跨年夜狠狠羞辱日本格鬥小將那須川天心。傑克保羅自己先前也向大名鼎鼎的UFC拳手麥葛雷格(Conor McGregor)叫陣，被哥哥羅根批評有夠蠢。「麥葛雷格比梅威瑟更年輕、更強壯，而且是左撇子。我愛我弟，但他這樣真的蠢斃了。」

保羅兄弟身為網紅，最要緊的是能吸引眼球。事實上就算他們不主動出擊，還是有人自己找上門。例如NBA退役球員奈特羅賓生(Nate Robinson)主動挑戰傑克保羅，被傑克痛揍一頓。現在女子格鬥拳王努內絲(Amanda Nunes)也想挑戰傑克保羅，只是她可能要耐心排隊了。

(中時新聞網)