庚子鼠年適逢公元2020年，全球過得實在太不安寧，因為一整年都遭受新冠肺炎的侵害。再加上中美間，雙方因利益紛爭所引發的新冷戰，以及全球經濟衰退等諸多大事件所影響。為了迎接2021更好的辛丑金牛年到來，主要報導亞太區政經事件的外交家（The Diplomat）也刊載中國大陸，日本以及印度三位領導人在這嶄新的一年，各會遇到的不同挑戰。

中國大陸：掌舵的共產黨即將在2021年7月歡度建黨百周年。從當初僅約五十位創黨元老，到現在擁有超過九千萬位黨員，這對中國國家主席習近平而言，其一舉一動將牽動萬眾人心。經濟上而論，習近平可以文宣，景氣已從疫情中迅速復甦。但平心而論，中國大陸經濟成長還是無法倖免被壓抑。根據統計，在疫情肆虐的2020這一年，中國大陸雖是全球少數經濟還現成長的國家，但卻是自毛主席時代以來，成長最為緩慢的一年。

根據英國研調單位凱投巨集觀 (Capital Economics)的報告，中國大陸在全球經濟成長份額上，已躍升至18%新高水位。謹慎而言，鑑於中國大陸經濟體尚未臻於完善，包括人口結構問題，債務日漸增加，以及投報率不斷下降等，這些實際面向利空，已被抗疫振興經濟方案所掩蓋。

這家外資研調單位也提出警告，中國大陸未來經濟成長維持性，應不會延續太久。報導指出，在全球金融危機之際，中國大陸目前景氣雖反彈，卻掩飾了經濟根本在走下坡的趨勢。不過，現在尚處發酵期，實際數字得要數年後才看得到。

三月份全國人民代表大會上，中國大陸這個亞洲最大的經濟體，將會揭櫫下一個五年計劃，也就是十四五。不過，當局者考慮的應是要不要納入國營企業的改革，如何具體兌現習近平開出的2060年全面碳中和政治支票。

外交層面而言，中國大陸強硬的戰狼外交政策，也在新的一年為習近平帶來了諸多，被外界所詬病的自欺欺人問題，包括，一帶一路倡議如何更進一步邁向正軌，與美國新任總統拜登在未來如何互動，以及如何抵抗來自美國和歐洲的雙重壓制，還有如何處理香港和台灣政治問題。

以中國大陸這新的一年願景來說，官方所批准的疫苗，若能順利在國際間成功推廣，將對自身經濟以及國際上的軟實力而言，將產生看得見的實質影響。再者，隨著習近平的總書記任期將於2022年屆滿，所謂以終其一生都是國家主席的身份而言，在共產黨慶祝建立百年與再次選舉之際，習近平的滿意度也同時要被基層民意所檢視。

中國大陸結論：尚未至開香檳慶祝之際

(時報資訊)