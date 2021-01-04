庚子鼠年適逢公元2020年，全球過得實在太不安寧，因為一整年都遭受新冠肺炎的侵害。再加上中美間，雙方因利益紛爭所引發的新冷戰，以及全球經濟衰退等諸多大事件所影響。為了迎接2021更好的辛丑金牛年到來，主要報導亞太區政經事件的外交家（The Diplomat），也刊載中國大陸，日本以及印度三位領導人在這嶄新的一年，各會遇到的不同挑戰。

日本：政治蜜月時光，對於日本新繼任首相菅義偉並沒有太久賞味期。就在2020年9月，菅義偉以74%極高的民意支持率就任首相，3個月後的12月，其民調瞬間就崩跌至42%。因為新冠疫情無法有效抑制擴散，以及不顧諸多民意反對，孤意執行去旅行（Go To Travel）政策，菅義偉，現正試煉多重考驗。

日本在2020年的最後一天，宣布全日以及東京新確診人數雙雙創新高後，政府也進一步限縮餐廳和社交場所的社交距離，並禁止境外人士入境。 股市方面，全球包括日本央行都極力灑錢下，東京股市在2020年封關時，締造逾30年來新高紀錄。這也是繼1990年8月日本經濟泡沫化以來，日股表現最好的一年。

就在宣稱要大刀闊斧改革官僚體制後，菅義偉在2021新的一年將面對包括，7月到9月是否順利成行的東京奧運以及帕運，9月份的自民黨總裁選舉，以及10月的眾議院選舉。

國際上而言，菅義偉必須要在美國新任總統拜登與中國大陸習近平之間，維持巧妙的政治平衡。特別留意的是，在解放軍頻頻巡弋釣島之際，習近平未來是否會推遲日本的國是訪問。

接下來這一年，在日本奧運延辦日期已倉促暫定下，大規模接種疫苗後是否能成功抗疫，將成為菅義偉連任的關鍵。還有，日本黨界也虎視眈眈，就等這71歲古來稀的日相一旦出錯就隨時出手奪權。

日本結論：菅義偉經濟學鋪陳，還得再加快腳步

(時報資訊)