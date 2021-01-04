元旦長假遠東百貨(2903)業績開紅盤，其中精品業績成長30%以上表現最佳，大家電、家用商品受惠10%以上回饋及禦寒商機帶動，成長25%表現居次。

110年元旦連續假期，遠東百貨喜逢台中大遠百、板橋大遠百9週年，以及遠百信義A13一週年慶，旗下各家百貨公司推出各種專屬優惠及特價商品，加上台灣疫情相較國際控制得宜，百貨商場防疫工作徹底執行，帶動遠百業績衝出佳績。

就各產品來看，元旦連假以精品衝出30%以上成長表現第一，大家電、家用商品受惠10%以上回饋及禦寒商機帶動，有25%成長表現第二；服飾男女童裝一掃2020年陰霾開春表現不錯，女裝有20%成長、男和童裝也逆勢表現有15%成長；化妝品雖然剛過週年慶檔期，但受惠推出迎新生日慶超值回饋也有15%成長。

遠百表示，遠百信義A13於連續假期逢霸王級寒流報到，在天氣因素助攻下，冬季大衣、冬被、電暖器等禦寒商品熱賣，天氣轉變，造成很多敏感性肌膚的不舒適感，也帶動保濕類化妝品詢問度增加，成為這波寒流來襲的三大熱賣商品。

在板橋及台中大遠百部分，板橋大遠百2020年年度業績破百億元，加上歡樂過九歲生日，元旦連假消費力增加，其中又以精品、化妝品購買力道最強勁，多家品牌有20%成長，惠於蘋果新產品推出，APPLE德誼數位表現亮眼，年度業績超過2億元，另有多家快時尚及餐飲名店、超市也都擠入破億排行榜；至於台中大遠百，除逛街人潮湧現外，買氣更是同步爆發，其中以精名品男女服飾、家電保暖商品，以及餐飲表現最為亮眼。

(時報資訊)