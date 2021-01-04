《韓股》KOSPI指數 4日延後1小時開盤 08:182021/01/04 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國交易所(KRX)表示，元月4日KOSPI, KOSDAQ與KONEX指數，包括股市，債市，ETF等，平日正常本於韓國上午9點(台灣時間早上8點)開盤，但元月4日暫時延後1小時交易，也就是韓國上午10點(台灣時間早上9點)。至於收盤時間不變，依舊是韓國下午3點半(台灣時間下午2點半)。 (時報資訊) #韓國 #台灣時間 #KOSPI #指數 #延後 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 15檔低股淨比 新年明珠 - 財經要聞 - 工商時報 外資看晶圓雙雄 台積續強 聯電有隱憂 - 財經要聞 - 工商時報 2021兩大咖命運 他斷言：台積電也變妖 股王會更慘 - 財經 台股明天不管漲跌 專家：散戶快做一件事 - 財經 運價狂升 陽明喜迎升評潮 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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