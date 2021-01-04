韓國交易所(KRX)表示，元月4日KOSPI, KOSDAQ與KONEX指數，包括股市，債市，ETF等，平日正常本於韓國上午9點(台灣時間早上8點)開盤，但元月4日暫時延後1小時交易，也就是韓國上午10點(台灣時間早上9點)。至於收盤時間不變，依舊是韓國下午3點半(台灣時間下午2點半)。

(時報資訊)