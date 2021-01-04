蘇貞昌、陳時中一同視察進口豬肉查驗作業｜2021.01.04

萊豬元旦起開放進口，行政院長蘇貞昌今（4）日要到海關視察美豬進口的查驗作業，但卻引發質疑，12月24日立法院才表決通過行政命令，以時程來說，萊豬明明還未到港，到底要查什麼？國民黨立委陳玉珍直言根本是在打假球。對此，蘇貞昌表示，今天查港是要看檢驗的準備跟程序，不是要看萊豬。

立法院12月24日表決通過萊豬9項行政命令，中天政治記者李佩瑄在新聞播報時指出，對商人來說，一定是24日後才會上貨櫃，且豬肉一定走海運，起碼要15到20天的運送時間，所以蘇貞昌去查廠，絕對不會是萊豬，除非12月24日之前美國就知道萊豬一定會通過，或蔡總統有答應一定會過，先上船才可能查到，但這是不可能發生的事情。主播鄭亦真也說，百分之百安檢一定過關，這又是假議題。

陳玉珍則表示，進口商也說，就算下訂也要4、5個月才會進來，現在去視察就是打假球，民眾擔心的是檢驗人員不足，且每個攤位都貼上台灣豬，地方人力有辦法檢查嗎？蘇院長沒有思考出一個補實地方人力資源缺口的方式，自己跑到海關做假動作，不知道他要視察什麼，不但沒有安定民心，更會讓人覺得是在愚弄百姓。

行政院長蘇貞昌視察進口豬肉查驗作業。（圖／中時新聞網直播）

對此，蘇貞昌表示，今天不是來看萊豬，「我是來看檢驗的準備跟程序，我們也可能都看不到萊豬」，強調台灣以貿易利國，我們的貨要銷出去，不得不接受人家賣進來，雖然進口廠商都說不會進口萊豬，也會明白標示不含萊克多巴胺，但政府為民眾健康會嚴格把關，今天各相關部會一同到台北港，大家做好萬全準備，不但有經濟部貨物批號，也會有相關檢驗程序，請全國人放心，政府一定為全國人民食安把關。

對於國民黨前立委陳學聖指出，若藍營縣市首長不配合中央的行政命令，可能會被送監察院彈劾，再送懲戒法院「撤職」。蘇貞昌說，過去國民黨威權執政，曾把一個縣長撤職，台灣已經民主很久了，有人還活在威權時代，請走出舊時代，進入民主自由、開放的今日台灣。

蘇貞昌強調，憲法明白規定，有關國際貿易跟食品安全，都是中央立法並執行的事項，全國也應統一步驟，不要亂了套，且政府都依據憲法等相關法令執行，因為我們是法治的國家，也希望全國同步，才不會讓商家困難，也不會讓民眾疑惑。

(中時新聞網)