台北市知名商圈永康街再度爆發歇業潮！包括大師兄銷魂麵鋪、丹堤咖啡等知名連鎖品牌，都傳出將收掉永康商圈據點。搖搖欲墜的商圈繁華，在新冠疫情衝擊下，更顯得雪上加霜。

去年一整年受疫情影響，來台外國觀光客雪崩式減少，幾乎沒有人入境。「旅遊第一排」的台北市首當其衝，西門町、永康街、士林夜市等商圈收入暴跌，許多店家撐不住，早已拉下鐵門生意不做了。

日前有網友分享永康街冷清街景，人氣芒果冰鐵門深鎖、老店高記因違反營建法規自行歇業、緊鄰捷運站出口的藥妝店撤離，以往熱鬧非凡的永康街，現在成了「疫情影響生意示範區」，寂寥無光。

根據《壹電視》報導，同樣位在永康商圈的大師兄銷魂麵鋪、丹堤咖啡，打算營業至1月底。商圈理事長劉鴻翔證實這項消息，他呼籲政府能在水電、稅捐上做出實質減免，協助瀕臨倒閉的店家站穩腳步，以免骨牌效應下不支倒地。

(中時新聞網)