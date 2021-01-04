民進黨政府開放萊豬進口，原外界推測台灣預期可以換得談判台美BTA（雙邊貿易協定），但沒想到美國商務部卻對台灣輪胎相關產品，課徵反傾銷稅率為52.42％至98.44％重稅。對此，國民黨台北市議員羅智強狠譏，2021真是一個好的開始，謝謝總統蔡英文的謙卑和體諒！

據《工商日報》報導，美國商務部針對從台灣、南韓、泰國及越南外銷美國轎車胎（含輕卡車胎）反傾銷調查，於去年12月30日做出初判結果，台灣輪胎廠意外擬被課徵較高的反傾銷稅率，包括正新橡膠52.42％最低、南港輪胎98.44％最高。

羅智強今在臉書發文表示，蔡英文謙卑進萊豬，送給美國一份新年大禮，美國也禮尚往來，回了台灣一份超級大禮物：美國商務部宣布課徵台灣輪胎反傾銷稅。羅更譏諷，台灣人民有萊豬可以吃，台灣廠商有反傾銷稅可以被課，2021真是一個好的開始，謝謝蔡英文的謙卑和體諒！

底下網友也表示，「千悲千悲再千悲的下場！就是加重課稅，這就是我們換來的國際利益了嗎？我們不是美國爸爸的提款機」、「怎麼有人可以無能到這種程度」、「謙卑只用在美國人的身上。對台灣人蔡英文可一點都不謙卑」、「這真是真心換絕情啊！這下子熱臉去貼人的冷屁股，凍傷了台灣人的心，所以別拿狗皮藥膏四處亂貼，照顧自己國家才比較實際」。

(中時新聞網)