《華盛頓郵報》（Washington Post）3日公布川普致電喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）的電話內容，長達一小時的內容中，川普不斷施壓拉芬斯伯格「找出」11,780張選票，讓他翻盤選舉。

川普致電施壓喬治亞州州務卿拉芬斯伯格找出11,780張選票的部分音檔內容。

《華盛頓郵報》報導，在獨家取得川普2日致電施壓拉芬斯伯格的音檔內容中，川普在通話中時而訓斥拉芬斯伯格，時而阿諛奉承，時而拜託拉芬斯伯格有所行動，有時又以模糊的刑事後果威脅拉芬斯伯格執行他的請求，川普甚至一度警告拉芬斯伯格正冒著「巨大風險」。

電話中，拉芬斯伯格及辦公室法律顧問不斷拒絕川普的主張，向他解釋他所依賴的陰謀論已被證實是錯誤的，拜登在喬州勝出的11,779票是公平且正確的。

不過川普駁回他們的論點，聲稱喬州及美國人民很生氣，拉芬斯伯格則回應，「總統先生，你提出的司法挑戰，以及數據都是錯的。」

電話中，川普一度施壓，「我要做的就是這樣，我只是想找到11,780票，比我們得到的票數還多一票，因為我們拿下了這州。」

《華郵》指出，這通電話冗長、不著邊際，有時甚至毫無條理，顯示川普對自己敗選多麼的在意及絕望，不願、也無法對這件事放手，而且持續相信自己能夠翻盤搖擺州的選舉結果，讓自己繼續擔任總統。

他在電話中不斷重複，「我不可能輸掉喬治亞州」，「不可能，我們贏了數十萬張票。」

報導指出，當天和川普一起參與這場通話的，還包括白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），以及保守派團體律師密契爾（Cleta Mitchell）。

電話中可以一窺川普如何威脅利誘拉芬斯伯格及法律顧問杰曼尼（Ryan Germany），聲稱如果不找到數千張遭非法銷毀的選票，他們將承擔刑事責任，「那是刑事罪，你不能讓這種事發生，對你及你的律師都是巨大風險。」

川普也聲稱如果拉芬斯伯格不在5日以前行動，將危及2名參與喬治亞州參議員補選的共和黨人的政治生命。喬治亞州將在5日舉行參議員補選。川普說：「你們的大選將近，就因為你對總統所做的事，喬州人民會知道這是騙局，許多選民將不會出來投票」，「如果你在選舉前解決這件事，你將會備受尊敬。」

川普也在電話中列出一系列不實訊息及陰謀論來支撐自己的論點，他聲稱自己至少以50萬張選票拿下喬州，聲稱數千死人投票、一名選務人員重複掃描1.8萬張偽造的選票、數千名州外選民非法回到喬州投票、Dominion投票系統公司移走投票機、選票被銷毀等，不過上述這些論點先前都已經被證實是錯誤訊息。

《華郵》指出，電話中的川普顯得相當憤怒、不耐煩，整場通話幾乎都是他在講，不僅稱拉芬斯伯格是「孩子」，還批評他不誠實、不稱職，因為他不相信亞特蘭大市有大規模選票詐欺事件。

針對川普提出選票被重複掃描3次的說法，拉芬斯伯格回應沒有這件事，強調喬州所做的審計可以證明選票沒有被重複掃描，他也強調Dominion投票系統公司絕對沒有移走機器、或更換內部零件。

電話中也可以聽見川普的幕僚同樣堅信川普的不實主張，當拉芬斯伯格澄清喬州只發現2張死人票時，梅多斯堅定回應：「我可以向你保證還有更多。」

(中時新聞網)