根據韓聯社最新報導，韓國防疫部門自4日起，再將韓國境內的現行防疫社交距離限制，截止時間再延長兩星期。

也就是將目前大首爾地區警戒為2.5級，韓國其它地區為2級，與聖誕元旦特別防疫措施14天，原本3日結束的時間，再延後兩星期，預計17日結束。

同時，原本只適用於首都圈嚴禁5人與以上群聚限制，現擴大實施範圍至全韓國。這表示，不論新春團聚，職場，同學會，社團聚會等，禁止任何形式5人與以上群聚。不過，人口眾多大家庭與需要照顧老人與小孩的話，可以彈性不受此限。

(時報資訊)