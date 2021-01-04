台中一位熊貓女外送員，日前到台中市北屯區某間知名鴨肉店取餐，店家卻優先出餐給來晚的現場客人，該名女外送員苦等20分鐘後詢問店家，竟反被一名男店員嗆「破查某」、「妳態度很跩吼，毛長齊再來說」、「是沒被人打過？」，女外送員氣的將過程錄下PO網，引起網友懲罰性1星負評，不料與此事無關的台中「鴨王鴨肉飯連鎖餐飲」的東山分店，卻被許多網友誤解是事發的鴨肉店，讓業者無奈發文澄清：「無們是無辜的受害人」。

網友原欲攻擊「富王」，但與此事無關的「鴨王鴨肉飯店」卻被洗錯1星負評。（圖／翻攝Google評論）

回顧事發經過，熊貓女外送員2日在臉書社團《爆怨公社》發文表示，抵達店家取餐時，報完單號等了10分鐘，但現場並未看見任何訂單，第一次詢問店家回應：「還要等10分鐘」，隨後店內出現三組客人現場點餐，店家卻火速出單給現場客人，等了20分鐘受不了，再次上前詢問是否拖單。

不料一位男店員從店內衝出來朝她怒罵「破查某」、「是沒有被打過？妳態度很跩吼，等毛長齊再來說」等語，還手插腰猛叫囂，邊說邊往女外送員逼近，模樣相當嚇人，這一幕被女外送員用行車紀錄器錄下來PO網，該鴨肉店隨即遭致網友炮轟，到Google評論留下1星負評 。

沒想到不少網友找錯店家，到「鴨王鴨肉飯（東山店）」留下1星評論：「不行啊，毛沒長齊怎麼吃？」「態度不行 完全不行」、「剛看到新聞，給一顆，覺得還太多了」。但有網友出面止血：「這是鴨王，不是富王，正義感用錯間了」、「各位，不是這間啊！」。

「鴨王鴨肉飯連鎖餐飲」遭錯評後，立即在臉書粉專PO文澄清：「我們是無辜的，受害人！」。（圖／翻攝自臉書）

鴨王鴨肉飯連鎖餐飲遭錯評後立即在臉書粉專PO文：「我們是無辜的，受害人！」，「敬告各位廣大的粉絲朋友們大家好，今日所發生的新聞事件，實為：富王鴨肉飯專賣店，非本公司東山分店，煩請有要發表的大家去針對，他們的粉專去評論，感激萬分！感謝大家」。

(中時新聞網)