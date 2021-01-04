導演柯一正在臉書「自曝」他在行人標誌上「加一隻狗」。不過此舉恐觸犯《道路交通管理處罰條例》第82條，可處1200～2400元罰款。（照片來源：截自柯一正臉書）

導演柯一正為抗議東區公司附近2塊空地被里長圍起來私用，居民沒有一塊綠地、公園可以休憩、給毛小孩紓解，便自行在行人專用標誌上「加一隻狗」，更稱喜歡這種「溫柔的抗議」。不過台北市交通管制工程處表示，私自更改道路標線，觸犯《道路交通管理處罰條例》，最重可罰2400元。

導演柯一正在臉書貼出多張照片，只見路面上「行人專用標誌」，原本是一個戴帽子男人牽著孩子，但現在男人的另隻手，卻多牽著一隻狗狗。

柯一正發文表示，這是去年一直想做的事，「雖然不完美，也算完成了」，柯說，「這是在東區由4條大道圍成的一個方形的里，荒謬的是裡面沒有一個可以讓人休憩的小公園，沒有可以讓退休老人乘涼聊天的地方」。

更說其中有兩塊空地，但一塊「被里長圍起來自己種菜，看著裡面部分地瓜葉都老了，問他可以不可以摘來吃，他堅決説不行。另一塊地有樹，在公司旁邊，也被里長圈起來，問他可以不可以開放給民眾，或我公司認養作為小公園，也不行。」

「這裡很多居民會牽狗出來散步，我都會帶一支撈魚網接噗噗。但沒有一塊公用綠地或一顆大樹給毛小孩紓解。毛小孩和老人也有權利。」最後柯更說「我喜歡這種溫柔的抗議」。

據自由時報報導，里長溫進亮解釋，這2塊地是他2013年向區公所認養，為方便管理才圍起來，圍牆上的鎖其實沒鎖上，民眾想進去只要推開就能進出。

而台北市交工處表示，民眾若私自更改道路標線，違反《道路交通管理處罰條例》第82條，依法可處1200元到2400元罰鍰。交工處會將相關事證送交大安分局，由警方認定裁處。

(中時新聞網)