國民黨前立委陳學聖指出，若藍營縣市首長不配合中央的行政命令，可能會被送監察院彈劾，再送懲戒法院「撤職」。桃園市長鄭文燦被問到此事並未正面回應，僅強調地方政府會抽檢，確認萊克多巴胺在安全容許範圍內。對此，國民黨前立委孫大千指出，鄭文燦的態度傳遞了4個訊息，就算被稱為是「萊豬市長」，也是實至名歸。

鄭文燦昨（3）日表示，中央已統一萊克多巴胺的容許值，認為過去檢測萊牛已有一套作法，將同樣運用在萊豬上，希望能逐批檢測，確認萊克多巴胺的容許量在安全範圍內，強調地方政府一樣會抽檢，在執行上並沒有問題。

孫大千今在臉書直言，鄭文燦竟容許桃園市民去吃台灣豬都不吃的東西，而這樣的態度傳遞了幾個訊息。第一，萊豬將可以在桃園市流通販賣，面對各式各樣的餐飲小吃和豬肉加工食品，桃園市民將會徹底陷入萊豬風暴之中。

第二，相較於其他地方政府零檢出標準的抽檢，桃園市以中央政府容許值作為標準，只不過一場政治秀而已。第三，鄭文燦根本沒有把桃園市議會的決議當作一回事，如果桃園市議員還可以忍氣吞聲，那將是莫大的恥辱。

第四，孫大千說，面對中央賣台、地方放水的情況，桃園市民對鄭文燦不必再存有任何期待，只能夠自求多福了。

(中時新聞網)