台中北屯一家鴨肉店店員態度極為惡劣，更嗆女熊貓「毛長齊再講話」。（圖／翻攝自爆怨公社）

台中市一名女熊貓外送員，日前至北屯一家知名鴨肉飯取餐，等了20分鐘都不見做好的餐點，只見後來的顧客都已拿到餐點了，便詢問店家，豈知，店員竟回嗆「是沒有被人打過嗎？」更要她「毛長齊再講話」，令她氣炸將影片PO上網並提告，對此，外送平台也做出回應。

一名女熊貓外送員，2日在臉書社團《爆怨公社》發文指出，她至台中北屯軍功路一家鴨肉飯取餐，按照公司流程報單號，當時現場並無其他客人，也不見有其他訂單，卻等了10分鐘，她便上前詢問，店員表示需再等10分鐘，後續來了3組現場客人都走了，令她質疑店家拖單。

不料，女店員卻說「無法等待，就轉單啊！」另一名男店員聽到「拖單」直接爆氣怒嗆，「什麼拖餐？我聽過等30分鐘的咧！這個社會看誰有錢！妳在外面不要給我遇到，很跩喔！破查某，沒被人打過是不是？怎樣來告我啊！大學生？小妹妹，妳毛長齊再來說話啦！」更揚言要讓女熊貓紅。

女熊貓不堪其辱，將影片轉交給警方並提告，她表示鴨肉店甚至帶人包圍警局，所幸警方驅離，她才得以順利離開。

影片曝光後，在網路引發一票網友撻伐，灌爆店家臉書怒喊抵制，店家見負面評論排山倒海而來，只好關網處理，而網友也轉移至google以一星評論，高達8千多條留言，內容一致抨擊店家態度惡劣，在今日上午google maps也已找不到該店家資訊，點進連結網址則是一片空白。對此，熊貓外送平台表示，店家疑似用不當言詞辱罵外送員，經查證屬實將會與店家終止合作。

(中時新聞網)