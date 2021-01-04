新冠病毒疫苗出現使全球病例數最多美國似乎看到希望，但先不論接種的混亂與緩慢，2015年諾貝爾經濟獎得主狄頓(Angus Deaton)指出，美國持續受大規模破壞的經濟，那些因為貧窮而絕望的社會底層死亡人數已大幅上升，並非疫苗可救。

狄頓表示，至今年中仍可能有數十萬與疫情相關死亡，但有更嚴重問題，「我們至少可以期待未來新冠病毒不再成為美國社會的主要死因。但因絕望導致的死亡卻不是這樣，例如自殺、服藥過量、酗酒導致的肝病變，去年致死人數16.4萬，而以往美國一般水準是每年6萬。」

他寫到：「美國的資本主義並沒有為美國多數人服務。受過教育的菁英壽命更長、生活更富有，2/3教育程度較低的美國人往往英年早逝，在經濟、社會、健康等領域都苦苦掙扎。擁有大學學歷和沒有的那群人，生活品質鴻溝日益擴大。」

這位蘇格蘭個體經濟學者指出，疫情改變商業格局，大企業相對小企業優勢擴大，電子商務相對實體店面優勢擴大。而諸如科技業等大企業相對於市值，雇用的勞工卻很少，也不會像舊經濟時代的企業，為教育程度較低者提供好工作。這種就業性質變化已持續多年，疫情只是加速趨勢。

狄頓認為股市在疫情期間狂漲，是代表未來預期利潤、而非國民收入增加的指標，勞動者所分到的蛋糕份量不斷減小，股票價格就會持續上漲。「美國經濟一直在遭受大規模破壞，原因是生產技術變革(尤其是自動化發展)與全球化。美國的醫療健保制度主要依賴雇主所提供保險，但不同收入對應的保險金額幾乎沒有差異，因此技能最低的人負擔最大。」

他總結：「華盛頓的長期立法僵局使人很難對改善這些問題樂觀。但是如果能打破政治僵局，那麼現在就是解決這些問題的最好機會了。」

(中時新聞網)