2021年第一個交易日，台股加權指數開在14,720.25點，但隨即在蘋果概念股、車用概念股、比特幣概念股及IC設計領漲下，指數由黑翻紅，在平盤附近上下震盪。

美國公布初請失業金人數78.7萬人，優於預期的83.3萬人，美股四大指數收紅，漲幅介於0.14％至0.65％，台積電ADR上漲0.13％，台指期夜盤下跌14點。

國票投顧指出，外資買盤持續回籠，指數再創歷史新高，加上以過去10年資料統計，大盤元月上漲機率高達7成，而且上漲時的平均漲幅高達2.76％，意味台股農曆年前有望直取萬五大關，惟須留意量能部份再次縮減，後續仍以上漲補量為宜。

國票投顧指出，近日雖不乏疫情及美刺激法案等因素干擾，然台股封關日強勢站上14,700點關卡之上，攻高氣勢甚強，有鑑於現有資金面及技術面未改偏多態勢，而農曆年前資金充沛、市場對月中展開的拜登新政權或有預期心理，都有助於延續台股熱度，因此，元月行情應可樂觀看待。

(工商 )