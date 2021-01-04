現年80歲的美國眾議院議長佩洛西（ Nancy Pelosi）周日贏得連任，惟與上屆國會相比，本屆她所領導的民主黨多數席次優勢已經縮小。

佩洛西是美國眾院歷來唯一的女性議長，將迎來其第4個任期。在共和黨控制眾議院8年之後，這位高齡80歲的民主黨眾議員在2019年收復了掌控權。

周日選舉結果顯示，加州少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）將連續第2屆領導眾院的共和黨人。

在本次選舉中，佩洛西贏得216票，而麥卡錫獲得209票。有5名民主黨議員未支持佩洛西，其中3人投下「出席」票，1人支持眾議員杰弗里斯（Hakeem Jeffries），另1人支持參議員達克沃思（Dammy Duckworth）。

在共和黨於2020年大選至少翻轉10個席次後，佩洛西領導的多數席次將減少，周日民主黨在眾院的席次估計有222席，只比眾議院多數席次所需的218席多出4席。

佩洛西此前已一再重申，民主黨在眾議院的席次減少並不會削弱其影響力，或迫使她改變策略。

在下一屆國會中，佩洛西與總統當選人拜登將試圖解決新冠疫情的紓困措施、醫療保健，以及基礎建設等的問題。喬治亞州周二舉行的參議員決選將決定共和黨是否仍將掌握參議院，也將決定佩洛西與拜登的施政成果。

佩洛西周日向眾議院發表演說時表示，終結新冠肺炎大流行是我們最急迫的首要任務，而「我們將擊敗它」。

佩洛西和拜登日前即表示，他們將在未來幾周推動新一輪新冠援助方案。他們形容上個月簽署成法的9000億美元紓困案只是「頭期款」。佩洛西周日呼籲向州與地方政府提供援助，而這是參議院多數黨領袖麥康諾一直以來都抱持反對態度的條款。

(時報資訊)