23歲日本寫真女星水咲優美，外型甜美卻擁有G罩杯魔鬼身材，加上活潑開朗個性，受到不少粉絲喜愛，半年前開始經營YouTube頻道的她，影片幾乎都會展現傲人上圍，日前她挑戰「真空穿圍裙」下廚，火辣畫面讓網友視線都離不開她的豐滿側乳。

水咲優美日前上傳的新影片，是教大家做蛋包飯，只見上空僅穿上一件黑色圍裙的她，大露渾圓側乳，好身材完全藏不住，轉身更是性感，美尻整個看光光，尤其她在專注料理時，圍裙不時會滑動，多次在鏡頭前大走光，她只好用圖案或馬賽克打碼，遊走尺度邊緣相當火辣。

水咲優美真空穿圍裙下廚，遊走尺度邊緣。(圖／翻攝自YouTube)

雖然15分鐘影片中，水咲優美很認真做料理，但網友的視線完全被她的身材所吸引，根本忽略她做的蛋包飯，直呼「這樣子怎麼讓人專心學烹飪？」、「我看了好餓…但應該不是因為蛋包飯」。

23歲的水咲優美是一位寫真偶像，擁有傲人上圍和亮麗外貌，在寫真界人氣不低，半年前開始經營YouTube頻道，雖然目前上傳的影片數還不多，但她從不吝於展現好身材，讓網友看了臉紅心跳。

水咲優美教做蛋包飯。(影／取自水咲優美YouTube)

(中時新聞網)