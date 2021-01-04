面對少了主控莫蘭特(左腳踝扭傷)的地主灰熊，湖人還是直到末節，才靠「小皇帝」詹姆斯單節包辦13分的凶猛火力擺脫糾纏，最後以比擊退灰熊，拿下3連勝，目前戰績5勝2敗，詹皇貢獻22分、13籃板及8助攻的接近大三元表現。

湖人開賽雖靠庫茲馬三分外線，打出11比2開局，隨後卻因失誤連連，竟在打完首節，反以25比36落後地主灰熊，幸好靠著詹姆斯、哈瑞爾、麥修斯等人追分，打到末節，湖人不僅超前，還一度領先到10分，只是灰熊並未宣告放棄。

打到最後2分34秒，詹姆斯投進個人第3顆三分球，幫助湖人101比90領先，接著安東尼戴維斯兩罰俱中、庫茲馬中距離拋投命中，湖人取得15分領先優勢，時間僅剩1分27秒，湖人總教練佛格順勢讓主力下場休息，畢竟大局底定了。

除了詹皇接近大三元演出，安東尼戴維斯也替湖人拿下17分、9籃板，哈瑞爾16分、9籃板，麥修斯14分，薛洛德與庫茲馬各有11分，重返老東家灰熊主場的馬克蓋索，只拿7分、6籃板；灰熊以凱爾安德生18分最高，瓦蘭丘納斯14分、10籃板。

(中時 )