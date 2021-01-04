在歷經震盪的一年後，美股主要指數期貨在展開2021年第一個交易日前的周日隔夜市場上微幅下跌。

目前道瓊指數期貨與標普500指數期貨跌不到0.1%，那斯達克100指數期貨小跌0.25%。

道瓊指數與標普500指數在上周四、2020年的最後一個交易日同步創下歷史收盤新高，並以驚人的全年漲勢封關。

道瓊指數全年漲逾7%，標普500指數全年漲16.3%。受新冠肺炎疫情肆虐全球經濟打擊，這兩大指數在2020年一度崩跌逾30%。

那斯達克指數全年大漲43.6%，創下2009年來最大年度漲幅，在三大指數中表現最亮眼，因投資人與交易員湧向在面對疫情衝擊時相對具韌性的科技股。

展望今年美股表現，分析師表示，基於美國財政部與聯準會協同推出的財政與貨幣政策雙支柱，以及新冠肺炎疫苖的成功推出，美股可望在2021年進一步走高，「不過我們預期路上仍會有些顛簸不平」。

華爾街將密切關注喬治亞州周二舉行的參議員決選結果，這將決定由民主黨或共和黨在參院取得多數優勢。分析師表示，喬治亞州周二的參議員決選，以及參眾兩院周三召開聯席會議，以確認選舉人團投票結果的重頭戲，料將使近期波動再度升高。

(時報資訊)