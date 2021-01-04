德意志銀行執行長索英(Christian Sewing)在周日的媒體專訪中指出，德銀正在獲取金融實力，認為該德國最大銀行應該在歐洲銀行業的整合中扮演主導的角色。

索英在德國媒體專訪中表示，如果歐洲銀行業出現可能整合的話，德銀應持續做得更好，並在坐上談判桌前要能符合標準。索英指出，如果歐洲其他銀行要跟德銀合併，德銀自身要先提高金融實力，做好合併前的準備，並應該成為主動的併購方。

德銀在歷經數年的不佳表現後，執行長索英一直在試圖長期地推動獲利能力的改善，並多次宣稱，其首要工作為在2022年實現轉虧為盈。

德銀在2019年購併德國同業的商業銀行(Commerzbank)以失敗收場，目前德銀股票市值為180億歐元(約219億美元)，已成為許多潛在收購者可負擔的收購目標。

路透認為，索英在專訪中誇大了德銀對德國的經濟貢獻，然索英表示，其重建工作將獲得果實。

依賴於金融服務的進口是一個錯誤，索英表示，但德銀在每個季度都增強了；德銀在私人和企業業務上的獲利和成本都在上軌道，德銀的投資銀行業務表現更超乎預期。

(時報資訊)