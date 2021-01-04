WHAT A PLAY.



BRAD TO TB. 😤 pic.twitter.com/OOxmFP2VXA — Washington Wizards (@WashWizards) January 4, 2021

看來擁有杜蘭特、厄文兩大球星的籃網，還是需要多些時間磨合才行！籃網4日跟巫師打到最後關頭，厄文先錯失三分出手機會，接著杜蘭特中距離跳投落空，讓籃網無奈接受最後以122比123飲恨輸給巫師結局，最近5戰輸了4場。

光看最後結果的話，杜蘭特最後1分21秒的兩罰中1，竟成相當關鍵的罰球沒進，因為接下來巫師後衛畢爾放進兩分，籃網雖靠盧瓦烏的上籃重新超前，巫師中鋒湯瑪斯布萊恩卻在最後14.9秒灌進致勝球，隨後厄文、杜蘭特都失手了。

巫師全隊3人得分破20，畢爾27分、10籃板及5助攻，「忍者龜」韋斯布魯克也有24分、10助攻與5籃板，中止連4場大三元紀錄，但或許他不要強求大三元，巫師才有機會贏球，湯瑪斯布萊恩貢獻21分、14籃板，八村壘15分。

籃網仍看厄文、杜蘭特表演，厄文拿30分、10助攻與5籃板，卻有5失誤，杜蘭特28分、11籃板及7助攻，也發生6失誤，光是兩人加起來就有11失誤，代表兩人仍需時間跟隊友磨合，喬哈里斯16分，盧瓦烏與賈瑞特艾倫各有14分。

(中時 )