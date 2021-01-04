網友紛紛為動手術的鍾沛君加油。(取自鍾沛君臉書)

台北市議員鍾沛君今(4日)在臉書上透露，肺腺癌接連帶走了媽媽與阿姨，而之前健檢發現自己的右肺異常增生變化，因此排定今天接受手術，更期盼一切順利，希望能在7日PO出另一篇文章，代表自己重生。不少網友獲悉後，紛紛湧入留言打氣「我們等妳回來」、「1/7見，不見不散」。

鍾沛君過去曾擔任記者、模特兒、主播，目前是市議員的她在臉書表示，無論自己是哪個身分，常有人好奇「為什麼妳走路速度這麼快？」但她通常只是笑笑，說不出真正的答案，其實在25歲那年，肺腺癌接連帶走媽媽和阿姨後，所以她總是下意識的在跟時間賽跑，「我知道家族裡的我們，餘生都必須對抗那道看不見卻如影隨形的『終點線』。」

鍾沛君透露自己「右肺異常增生變化」。(取自鍾沛君臉書)

鍾沛君直言，「生活很緊繃，但我是如此捨不得生命裡的每一分鐘」，而這一次是無常先來，因此她以更快速度完成手邊該做，還提前考了原本夏天才要繼續的自由潛水執照、拍了新的照片設計、送印春聯、聽了人生第一場五月天，在漫天煙花跟愛裡迎接了2021年。

貼文曝光後，有不少媒體人、立委紛紛留言，包括黃暐瀚、高虹安等人送上祝福，超過千位網友更是紛紛湧入臉書幫忙加油打氣「吉人自有天相，平常心，一切安好」、「祝福勇敢的女人，我們1/7見」、「鍾議員，關關難過關關過，加油」、「一定會平安順利康復的，放心，妳沒問題的，沛君加油」。

(中時新聞網)