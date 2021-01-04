成績好竟被老師懷疑作弊，大陸安徽13歲女學生小怡完成補考後，成績依舊亮眼，但疑似承受不住外界壓力，在池塘溺斃身亡。他的姑姑痛哭，小怡一直很正常，但被老師質疑成績後，就出現了這樣的情況。對此校長表示，現在大家都還在放假，不便透露情況。

根據陸媒《頭條新聞》報導，小怡姑姑哭訴，小怡和小樂是一對雙胞胎，上月底學校進行了一次月考，但姐妹倆的成績引起了老師質疑，小怡考了100分、第一名，而小樂考了92分，明顯跟之前的成績有著很大的差距。

未料，之後老師聯繫爺爺質問，有沒有給孩子們看過類似的考卷或資料。對此爺爺回應，家裡沒有什麼資料。由於老師始終對2名學生的成績抱持質疑態度，因此又對他們進行補考；補考成績出爐，姊妹倆只錯了2小題，但成績依然非常好，考了98分。

原本以為事情就這麼過去了，沒想到家人元旦晚間，在距離家裡只有幾公尺的池塘裡，發現了小怡的遺體，人已明顯溺水而亡。小怡姑姑控訴，孩子在這之前都沒問題，但在老師質疑成績後，卻出現了這樣的狀況；家屬認為，小怡的死與老師有關。

對此校長激動表示，目前尚未統一口徑，「沒有的事，學校沒什麼事，現在大家都在放假，不便透露情況。」消息一出，立刻在微博掀起討論，網友紛紛留言「為什麼不回應呢」、「也有可能是意外」、「作為老師實在不應該如此」。

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