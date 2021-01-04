日本藏壽司深受民眾喜愛，不僅可以吃壽司，亦能將吃完的盤子投入回收槽抽扭蛋。一名女網友分享，用餐時不小心將手機滑入，讓她嚇出一身冷汗，在店員的協助下，順利拿回手機，這也意外讓她知道回收槽的秘密，引發網友熱烈討論。

這名女網友昨（3）日於臉書《爆廢二公社》表示，「它今天進去探險了」，她透露iPhone XR不慎滑進壽司盤回收槽，讓她嚇到都吃不下直喊「第一次吃藏壽司吃到滿身汗」，經店員的協助下才順利拾回。

事後，她傳訊給老公說可能要買iPhone 12了，老公卻回傳藏壽司回收機制的內部情況影片給她，讓她意外得知內部秘密，「是一條滿深的水道，利用強力的水流將盤子沖回廚房的洗碗槽」，而老公也補充道iPhone XR有防水功能，打消她買新機念頭，「有人的手機也有進去探過險嗎？」

不少網友看這段經歷，紛紛留言「重點是XR進去有算一盤嗎」、「感覺開錄影進去會很刺激」、「哇塞，手機漂漂船耶」、「XR表示：當時的我害怕極了」，更有網友搞笑引用寓言故事寫下，「店員是不是拿金XR跟銀XR問妳掉了哪一支」。

另外，原PO也補充說，當時手機放在夾帳單的位置，沒注意到就滑進去，還好請店員幫忙，也沒有多算一盤的價錢，且店員還很貼心地幫忙擦乾手機上的水。

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(中時新聞網)