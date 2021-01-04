全台有20多萬家餐廳店家，為爭取商家數位轉型商機，中保（9917）、新保（9925）積極投入打造雲端智慧餐飲系統；中保科已推出「開店快手POS雲端店管系統」、新保則與鴻海（2317）旗下智慧餐飲平台商「肚肚」合作，全力搶進餐廳數位轉型業務。

中保、新保都設下目標，期望成為智慧餐飲服務鏈的第一龍頭。

市場指出，今年餐飲業受疫情影響，外送平台崛起，業者與消費者之間，實體與虛擬通路的界線模糊，改變消費者購物型態，店家面對新一波趨勢，如何成功轉型將是一大挑戰。

中保科指出，「開店快手POS雲端店管系統」，整合前台點餐系統、後台結帳機制與經營者雲端數據監控；其中，零售業專用POS系統，更可結合線上支付與附加服務。

中保科指出，「開店快手雲端POS店管系統」，同時結合「中保無限+」的物聯網無線防災、保全及設備自動化控制，提供智慧餐飲服務一條龍的完全解決方案。

新保指出，在產業智慧化的風潮下，新保與肚肚策略合作，看中肚肚在零售、餐飲業中被廣泛應用的終端銷售及服務系統，視POS為極具成長潛力的重要市場之一。

新保指出，新保以人工智慧結合物聯網（AIOT）為目標，與肚肚進行策略聯盟，共同建構餐飲智慧平台，幫助店家串連線上、線下服務，以及雲端資料整合。

(工商 )