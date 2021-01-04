尋求循「入札制度」管道轉戰大聯盟的菅野智之已抵達美國，與有興趣的美職球團直接接洽。美國媒體《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）爆料，菅野的母隊日職讀賣巨人隊已向他開出4年合約，其中包括3個脫逃條款，也就是每年球季結束菅野都可成為自由球員轉戰大聯盟。

菅野智之的入札期限至日本時間8日上午7點為止，眼看菅野已經快要琵琶別抱，讀賣巨人因而使出最後一搏；讓菅野每年都保有赴美挑戰的機會，這應該是底限，希望能打動他選擇留下繼續效力。不過羅森索透露，大聯盟球隊開給菅野的薪資價碼較為優厚，菅野應該會在1、2天內簽約。

受到新冠肺炎疫影響，美職自由球員市場活動陷入停滯或異常緩慢，到目前為止，簽下3年約（含）以上者，只有教士隊韓籍內野手金河成的4年約，還有大都會隊捕手麥肯（James McCann）的3年約。因此《紐約郵報》（New York Post）記者謝爾曼（Joel Sherman）認為，既然讀賣巨人隊的4年合約有3個脫逃條款，如果菅野智之此次來美未能獲得更好的價碼，也可能選擇留在巨人。

《大聯盟官網》記者莫羅西（John Paul Moroshi）表示，藍鳥隊，舊金山巨人隊、大都會隊最有希望簽下菅野智之。而他是否能實現挑戰大聯盟的夢想，或者留在日職等下一個機會，這兩天應該就有眉目。

(中時 )