最高法院分案室。最高法院提供

繼終審法院廢除保密分案後，台灣司法將有另一項重大變革，4日起最高法院廢除限量分案，所有的上訴案件都將直接分案給法官，預料陳年舊案的狀況將改變，最高法院未來將落實法律審的審理辦法，用妥適方法審結上訴案件。

據統計，去年12月31日待分出的刑事案件共計2454件、民事1978件，廢除限量分案後將消化之前的存案，法官工作將大幅增加，但案件因分案透明及不再限量，人民除了可以直接上網查分案結果外，也可避免案件再有爭訟多年懸而不決的情況。

最高法院解釋，民事案件待分出會比刑案少，是因為去年民庭分案有調整比例，法官為了今天的廢除限量分案，在去年有刻意分受比較多的案件，已先努力一年了消化民事案件。

最高法院採行限量分案制度，起源於1949年自大陸播遷來台，從廣州方面撤離攜帶來台之民、刑事未結案件，即合計高達9457件，此數量尚不包括從重慶方面撤離但未抵台之案件，故在遷台之前，當時為因應此一龐大積案，辦案法官人力又有限，乃採取限量分配每月合理辦案件數之作法，以求取裁判品質與工作負荷之平衡。

早自未遷台前之大陸時期，最高法院即已採行限量分案制度，遷台後亦未有所更張，但為回應社會各界要求最高法院清理積案，確保當事人訴訟權益之訴求，最高法院修改相關內部規範後，決定即日起廢除限量分案制度，期能促進司法效率，提升人民對司法之信賴，展現保障人民司法受益權的決心。

(中時 )