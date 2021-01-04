新冠疫情病例最多美國最先開發出疫苗，但分配上聯邦、地方互相卸責，接種無序又緩慢，竟有官員想到，只要針對低風險族群的注射劑量減半，就能加快速度，這樣原本1劑就能當2劑用，加快催生疫苗計畫「曲速行動」(Operation Warp Speed)負責人斯勞伊(Moncef Slaoui)表示，正與莫德納(Moderna)和FDA(美國聯邦食品藥品監督管理局)討論可行性。

美國政府之前訂出2020年結束時讓2000萬人接種疫苗，但根據美國CDC(疾病管制與預防中心)數據，至上周六(2日)僅約420萬人接種。NBC之前報導甚至指出，若維持這種速度，美國要花10年才能完全戰勝疫情。

現有疫苗都要注射2劑才能生效，但聯邦政府官員還沒想到分配上紊亂，先在解決疫苗量不足動腦筋。斯勞伊說：「我們知道100微克(mcg)也能引起相同免疫反應，只要年齡18至55歲的人都注射一半劑量莫德納疫苗，就可以達成將接種人數倍增目標。我們正與莫德納和FDA討論，當然最終由FDA決定。」

莫德納疫苗採用此前未曾使用在疫苗上的mRNA(信使核糖核酸)技術，儘管保存條件沒有使用同樣技術、輝瑞(Pzifer)與德國生技公司BioNTech合作的疫苗嚴苛，也需要攝氏零下20度，因此若要注射劑量減半，絕非同一劑可打完冰封再施打，產線的容器容量必須全面調整，斯勞伊也沒說明其研究數據是否具有普遍性。

曲速行動常被批評以政治凌駕科學，但輝瑞、莫德納率先開發出疫苗曾經使批評聲浪減小。比利時裔的斯勞伊在負責此計畫前，曾在英國藥廠GSK任職30年，2017年退休時是該公司疫苗部門主管。

(中時新聞網)